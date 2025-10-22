Atelier à la découverte des bêtes fanstastiques Micro-Folie de Falaise Falaise

Atelier à la découverte des bêtes fanstastiques Micro-Folie de Falaise Falaise mercredi 22 octobre 2025.

Atelier à la découverte des bêtes fanstastiques

Micro-Folie de Falaise Boulevard de la Libération Falaise Calvados

Début : 2025-10-22 10:00:00

fin : 2025-10-22 11:30:00

2025-10-22

Découvre avec tes parents les créatures fantastiques cachées dans les œuvres d’art.

Joue à les reconnaître, puis imagine et décore ensemble ton animal hybride plein de fantaisie !

À partir de 4 ans, sur inscription

Micro-Folie de Falaise Boulevard de la Libération Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 90 92 44 microfolie@falaise.fr

English : Atelier à la découverte des bêtes fanstastiques

With your parents, discover the fantastic creatures hidden in works of art.

Play at recognizing them, then design and decorate your own whimsical hybrid animal together!

From age 4, with registration

German : Atelier à la découverte des bêtes fanstastiques

Entdecke mit deinen Eltern die fantastischen Kreaturen, die in Kunstwerken versteckt sind.

Spiele, um sie zu erkennen, und entwerfe und dekoriere dann gemeinsam ein fantasievolles Hybridtier!

Ab 4 Jahren, nach Anmeldung

Italiano :

Scoprite con i vostri genitori le fantastiche creature nascoste nelle opere d’arte.

Giocate a riconoscerle, poi progettate e decorate insieme il vostro fantasioso animale ibrido!

A partire dai 4 anni, con iscrizione

Espanol :

Descubre con tus padres las fantásticas criaturas que esconden las obras de arte.

Jueguen a reconocerlas y, después, diseñen y decoren juntos su propio e imaginativo animal híbrido

A partir de 4 años, previa inscripción

