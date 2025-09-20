Atelier « À la découverte des colorants : expérience chimique et histoire » Maison du Patrimoine Edouard Boeglin – CIAP Mulhouse

Public familial – à partir de 6 ans

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Petits et grands chimistes sont invités à réaliser une expérience scientifique ludique et sans danger, montrant la séparation des couleurs. Vous en apprendrez également davantage sur l’histoire de l’école de chimie de Mulhouse et sur l’intérêt de la synthèse des colorants pour le monde industriel, tout en vous amusant.

Vous pourrez également bénéficier d’une visite rapide de l’exposition Trésors d’industries, en particulier de son volet consacré à la chimie.

Maison du Patrimoine Edouard Boeglin – CIAP 5 Place Lambert, 68100 Mulhouse Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est Ce bâtiment, certainement construit au XVe siècle, abritait le presbytère de la paroisse Saint-Étienne jusqu'au passage de Mulhouse à la Réforme. Il a ensuite connu divers usages éducatifs (école latine, collège, école de filles) jusqu'à la fin du XIXe siècle, puis administratifs avec l'installation de services municipaux.

Rénové en 2013, il conserve de l’époque Renaissance son élégante tourelle. Il accueille désormais la Maison du Patrimoine Édouard Boeglin, du nom du conseiller municipal délégué au patrimoine à qui Mulhouse doit l’obtention du label Ville d’art et d’histoire.

Ce lieu propose de découvrir, au moyen de différents dispositifs, le processus d’édification de la ville et son fabuleux destin industriel. Ouvert du lundi au samedi de 13h à 18h30.

© École de chimie de Mulhouse