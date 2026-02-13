Atelier « A la découverte des couleurs », avec Trezorium, Médiathèque Le Fil, Hellemmes

Atelier « A la découverte des couleurs », avec Trezorium Jeudi 26 février, 10h00 Médiathèque Le Fil Nord

gratuit – sur inscription – duo adulte/enfant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-26T10:00:00+01:00 – 2026-02-26T12:00:00+01:00

Fin : 2026-02-26T10:00:00+01:00 – 2026-02-26T12:00:00+01:00

Un atelier coloré et créatif dans lequel les jeunes vont collaborer pour créer ensemble une œuvre collective interactive. Chaque enfant choisit une couleur et à l’aide de divers matériaux crée sa fiche-couleur. Au fur et à mesure, chaque enfant ajoute sa propre touche de couleur à l’œuvre collective. Finalement, grâce à une carte électronique, l’œuvre prend vie: En effet, les enfants peuvent enregistrer des témoignages sur leur couleur préférée, qui seront ensuite lus sur haut-parleur.

En partenariat avec Trezorium – Sur inscription, duo adulte/enfant, de 4 à 7 ans.

N’oubliez pas d’inscrire l’adulte et l’enfant, merci.

Médiathèque Le Fil 48 rue Faidherbe 59260 Hellemmes Hellemmes 59260 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 56 93 38 »}, {« type »: « email », « value »: « bibliotheque@mairie-hellemmes.fr »}]

