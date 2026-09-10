Atelier « A la découverte des insectes patrimoniaux du Vésinet », Forum, Le Vésinet

Informations pratiques

Atelier « A la découverte des insectes patrimoniaux du Vésinet » Samedi 19 septembre, 15h00 Forum Yvelines

sur inscription; 20 personnes maximum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Atelier – Jeu « À la découverte des insectes patrimoniaux du Vésinet » Animé par Hubert d’Hondt et le Groupe Nature et Patrimoine

Grâce à un jeu de cartes ludique et pédagogique, partez à la découverte des insectes patrimoniaux et pollinisateurs du Vésinet. Apprenez à les reconnaître, découvrez leur rôle dans les écosystèmes et identifiez les endroits où vous pourrez les observer. Une façon amusante de préparer vos prochaines promenades vésigondines et de devenir un véritable explorateur de la biodiversité locale.

Forum 3 avenue des Pages 78110 Le Vésinet Le Vésinet 78110 Yvelines Île-de-France 0130154721 [{« type »: « link », « value »: « http://www.villeduvesinet.fr »}] centre d’information

Atelier – Jeu « À la découverte des insectes patrimoniaux du Vésinet » Animé par Hubert d’Hondt et le Groupe Nature et Patrimoine