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AGENDA · Le Vésinet

Atelier « A la découverte des insectes patrimoniaux du Vésinet », Forum, Le Vésinet

samedi 19 septembre 2026 · Forum · Le Vésinet

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Forum
Adresse
3 avenue des Pages 78110 Le Vésinet
Ville
78110 Le Vésinet
Département
Yvelines
Tarif
sur inscription; 20 personnes maximum

Atelier « A la découverte des insectes patrimoniaux du Vésinet » Samedi 19 septembre, 15h00 Forum Yvelines

sur inscription; 20 personnes maximum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Atelier – Jeu « À la découverte des insectes patrimoniaux du Vésinet » Animé par Hubert d’Hondt et le Groupe Nature et Patrimoine
Grâce à un jeu de cartes ludique et pédagogique, partez à la découverte des insectes patrimoniaux et pollinisateurs du Vésinet. Apprenez à les reconnaître, découvrez leur rôle dans les écosystèmes et identifiez les endroits où vous pourrez les observer. Une façon amusante de préparer vos prochaines promenades vésigondines et de devenir un véritable explorateur de la biodiversité locale.

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Atelier – Jeu « À la découverte des insectes patrimoniaux du Vésinet » Animé par Hubert d’Hondt et le Groupe Nature et Patrimoine

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