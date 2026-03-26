Atelier A la découverte des orchidées au Jardin Bourian Jardin Bourian Dégagnac

Atelier A la découverte des orchidées au Jardin Bourian

Jardin Bourian Cantelougue Dégagnac Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 14:00:00

fin : 2026-04-25 17:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Le Jardin Bourian a la particularité de comporter plusieurs milieux écologiques sous-bois, prairie grasse, pelouse sèche…

Rien qu'au sein du Jardin, on dénombre chaque année 10 espèces de ces jolies orchidées !

Venez en apprendre plus sur elles, notamment leurs stratégies surprenantes pour se faire polliniser !

Le Jardin Bourian a la particularité de comporter plusieurs milieux écologiques sous-bois, prairie grasse, pelouse sèche…

Rien qu'au sein du Jardin, on dénombre chaque année 10 espèces de ces jolies orchidées !

Venez en apprendre plus sur elles, notamment leurs stratégies surprenantes pour se faire polliniser !

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Jardin Bourian Cantelougue Dégagnac 46340 Lot Occitanie +33 6 18 34 96 34 jardinbourian.animation@gmail.com

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English :

The Jardin Bourian has the particularity of comprising several ecological environments: undergrowth, oily meadow, dry grassland…

Nothing'within the Garden, 10 species of these pretty orchids are counted each year!

Come and learn more about them, including their surprising strategies for getting pollinated!

L’événement Atelier A la découverte des orchidées au Jardin Bourian Dégagnac a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Cazals-Salviac