Atelier A la découverte des orchidées au Jardin Bourian Jardin Bourian Dégagnac
Atelier A la découverte des orchidées au Jardin Bourian Jardin Bourian Dégagnac samedi 25 avril 2026.
Atelier A la découverte des orchidées au Jardin Bourian
Jardin Bourian Cantelougue Dégagnac Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 14:00:00
fin : 2026-04-25 17:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Le Jardin Bourian a la particularité de comporter plusieurs milieux écologiques sous-bois, prairie grasse, pelouse sèche…
Rien qu'au sein du Jardin, on dénombre chaque année 10 espèces de ces jolies orchidées !
Venez en apprendre plus sur elles, notamment leurs stratégies surprenantes pour se faire polliniser !
Le Jardin Bourian a la particularité de comporter plusieurs milieux écologiques sous-bois, prairie grasse, pelouse sèche…
Rien qu'au sein du Jardin, on dénombre chaque année 10 espèces de ces jolies orchidées !
Venez en apprendre plus sur elles, notamment leurs stratégies surprenantes pour se faire polliniser !
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Jardin Bourian Cantelougue Dégagnac 46340 Lot Occitanie +33 6 18 34 96 34 jardinbourian.animation@gmail.com
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English :
The Jardin Bourian has the particularity of comprising several ecological environments: undergrowth, oily meadow, dry grassland…
Nothing'within the Garden, 10 species of these pretty orchids are counted each year!
Come and learn more about them, including their surprising strategies for getting pollinated!
L’événement Atelier A la découverte des orchidées au Jardin Bourian Dégagnac a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Cazals-Salviac
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