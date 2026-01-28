Atelier A la découverte des rudistes Musée Urgonia Orgon

Atelier A la découverte des rudistes

Lundi 16 février 2026 à partir de 10h. Musée Urgonia Chemin des Aires Orgon Bouches-du-Rhône

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-16 10:00:00

fin : 2026-02-16

Date(s) :

2026-02-16

Atelier A la découverte des rudistes pour les enfants de 8 à 12 ans au Musée Urgonia.Enfants

Atelier A la découverte des rudistes pour les enfants de 8 à 12 ans au Musée Urgonia.



Les enfants découvriront les rudistes, animaux fossiles aux coquilles baroque. L’atelier débutera par une courte visite du musée avec une présentation de ces étranges animaux morphologie, modes de vie. Les enfants peindront ensuite un paysage avec des rudistes. .

Musée Urgonia Chemin des Aires Orgon 13660 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 73 09 54 urgonia.mediation@orgon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Workshop Discovering rudists for children aged 8 to 12 at Musée Urgonia.

L’événement Atelier A la découverte des rudistes Orgon a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence