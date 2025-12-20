Atelier “A la découverte des sons” Rue Albert Theulier Thiviers
Atelier “A la découverte des sons” Rue Albert Theulier Thiviers jeudi 22 janvier 2026.
Atelier “A la découverte des sons”
Rue Albert Theulier Ludothèque Thiviers Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-22
fin : 2026-01-22
Date(s) :
2026-01-22
Dès 6 mois
Dès 6 mois .
Rue Albert Theulier Ludothèque Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 31 95 56
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier “A la découverte des sons”
From 6 months
L’événement Atelier “A la découverte des sons” Thiviers a été mis à jour le 2025-12-16 par Isle-Auvézère