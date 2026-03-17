Atelier À la découverte des vins du Languedoc La Grande École Le Havre

Atelier À la découverte des vins du Languedoc

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 19:30:00

fin : 2026-04-29 20:30:00

Date(s) :

2026-04-29

Cap au Sud le temps d’une soirée conviviale et gourmande… La Grande École vous invite à explorer les richesses viticoles du Languedoc, l’une des régions les plus surprenantes et dynamiques du vignoble français. Longtemps considérée comme une terre de vins puissants et solaires, le Languedoc révèle aujourd’hui une incroyable diversité de terroirs, de cépages et de styles, entre tradition et modernité.

Durée 1h

Réservation obligatoire .

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 46 44 08 contact@la-grande-ecole.com

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English : Atelier À la découverte des vins du Languedoc

L’événement Atelier À la découverte des vins du Languedoc Le Havre a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie