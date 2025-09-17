Atelier « A la découverte du corail » Musée Urgonia Orgon
mercredi 17 septembre 2025.
Atelier « A la découverte du corail »
Mercredi 17 septembre 2025 à partir de 10h. Musée Urgonia Chemin des Aires Orgon Bouches-du-Rhône
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Début : 2025-09-17 10:00:00
fin : 2025-09-17
2025-09-17
Atelier « A la découverte du corail ».Enfants
Atelier « A la découverte du corail » pour les enfants de 6 à 12 ans au Musée Urgonia.
Les enfants découvriront cet animal fascinant qui a traversé le temps depuis l’ère primaire avant de faire une reproduction de corail en papier crépon.
Sur inscription. .
Musée Urgonia Chemin des Aires Orgon 13660 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 73 09 54 urgonia.mediation@orgon.fr
English :
Coral discovery » workshop.
German :
Workshop « A la découverte du corail » (Die Entdeckung der Koralle).
Italiano :
Laboratorio « Scoprire il corallo ».
Espanol :
Taller « Descubre el coral ».
