Mercredi 17 septembre 2025 à partir de 10h. Musée Urgonia Chemin des Aires Orgon Bouches-du-Rhône

Début : 2025-09-17 10:00:00

fin : 2025-09-17

2025-09-17

Atelier « A la découverte du corail » pour les enfants de 6 à 12 ans au Musée Urgonia.

Les enfants découvriront cet animal fascinant qui a traversé le temps depuis l’ère primaire avant de faire une reproduction de corail en papier crépon.



Sur inscription. .

Musée Urgonia Chemin des Aires Orgon 13660 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 73 09 54 urgonia.mediation@orgon.fr

Coral discovery » workshop.

Workshop « A la découverte du corail » (Die Entdeckung der Koralle).

Laboratorio « Scoprire il corallo ».

Taller « Descubre el coral ».

