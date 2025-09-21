Atelier : À la découverte du video mapping Eglise Sainte Marie-Madeleine Lille

Atelier : À la découverte du video mapping Dimanche 21 septembre, 14h00 Eglise Sainte Marie-Madeleine Nord

ATELIER : À LA DÉCOUVERTE DU VIDEO MAPPING

• Samedi 20 septembre de 14h à 17h – Hôtel de Ville de Lille

• Dimanche 21 septembre de 14h à 18h – Église Sainte-Marie-Madeleine, Lille

Gratuit

Chaque année, le Video Mapping Festival propose lors du parcours d’ouverture du Festival des video mapping monumentaux sur des bâtiments emblématiques du patrimoine lillois : Opéra de Lille, La Voix du Nord, Gare Lille Flandres, Palais Rihour… Les artistes mapping s’emparent du patrimoine architectural de la Ville pour le sublimer et en proposer une interprétation personnelle.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez échanger avec les équipes du Video Mapping Festival afin de comprendre comment sont diffusés les mapping !

Vous pourrez tester le logiciel qui permet la projection sur les bâtiments et créer vos propres animations qui seront diffusées en temps réel sur des maquettes 3D de monuments lillois.

Atelier gratuit et ouvert à toutes et tous !

Eglise Sainte Marie-Madeleine 27 rue du Pont-Neuf – 59800 Lille Lille 59800 Nord Hauts-de-France Familièrement appelée la « Grosse Madeleine » en raison de sa silhouette trapue, l’église Sainte-Marie-Madeleine est depuis la fin des années 80, destinée à l’art contemporain. Ce magnifique édifice, restauré dans le cadre de Lille 2004 Capitale Européenne de la Culture, accueille régulièrement des installations artistiques révélant et dialoguant avec l’architecture de cette ancienne église. Ce bâtiment patrimonial classé au titre des Monuments Historiques accueille notamment des manifestations à l’occasion des expositions de Lille3000.

Sauf mention contraire, les photographies sont interdites à l’intérieur. Métros 1 et 2 : Gare Lille Flandres, Bus 14, 50 et 56 : Bateliers, V’Lille n° 31 : Pont-Neuf

Journées européennes du patrimoine 2025

Rencontres Audiovisuelles