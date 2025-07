Atelier à la ferme autour des chèvres Angora et de la laine La fée Mohair Trois-Vèvres

Atelier à la ferme autour des chèvres Angora et de la laine La fée Mohair Trois-Vèvres jeudi 17 juillet 2025.

Atelier à la ferme autour des chèvres Angora et de la laine

La fée Mohair 21 Chemin des Charmes Trois-Vèvres Nièvre

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-17 16:30:00

fin : 2025-07-17 18:00:00

Date(s) :

2025-07-17 2025-07-24 2025-07-31 2025-08-07 2025-08-14

Partez à la rencontre d’Emmanuelle, de ses chèvres Angora et de ses moutons.

A 20 mn de Decize, dans sa ferme, découvrez ses animaux élevés pour leur laine et les différentes techniques artisanales utilisées pour la réalisation de vêtements et accessoires en mohair.

De la matière au produit fini, le chemin est long… cardage, filage, feutrage, teinture et métier à tricoter n’auront plus aucun secret pour vous.

Un atelier pour petits et grands, interactif et ludique !

Réservation obligatoire

ou accueil de groupe (scolaire famille) possible sur réservation à d’autres dates.

ou visite libre de ferme sur RDV du 1er avril au 15 septembre 2025.

Tarif pour la visite de la ferme 2€/personne (déductible des achats en boutique). .

La fée Mohair 21 Chemin des Charmes Trois-Vèvres 58260 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 25 27 23 tourisme.decize@ccsn.fr

English : Atelier à la ferme autour des chèvres Angora et de la laine

German : Atelier à la ferme autour des chèvres Angora et de la laine

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier à la ferme autour des chèvres Angora et de la laine Trois-Vèvres a été mis à jour le 2025-02-19 par OT AMOGNES COEUR DU NIVERNAIS