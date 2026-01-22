Atelier à la ferme autour des chèvres Angora et de la laine La Fée Mohair Trois-Vèvres

Atelier à la ferme autour des chèvres Angora et de la laine

2026-04-08 15:00:00

2026-04-22 16:30:00

2026-04-08 2026-04-22 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13

Partez à la rencontre d’Emmanuelle, de ses chèvres Angora et de ses moutons.

A 15 mn de Decize, dans sa ferme, découvrez ses animaux élevés pour leur laine et les différentes techniques artisanales utilisées pour la réalisation de vêtements et accessoires en mohair.

De la matière au produit fini, le chemin est long… cardage, filage, feutrage, teinture et métier à tricoter n’auront plus aucun secret pour vous.

Un atelier pour petits et grands, interactif et ludique !

Réservation obligatoire ou accueil de groupe (scolaire famille) possible sur réservation à d’autres dates.

ou visite libre de ferme sur RDV du 1er avril au 15 septembre 2026.

Tarif pour la visite de la ferme 5€/personne

Pour les groupes familles de 6 pers et + 3.5€ par pers .

La Fée Mohair 21 Chemin des Charmes Trois-Vèvres 58260 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 25 27 23 tourisme.decize@ccsn.fr

