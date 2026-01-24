Atelier à la ferme: tableau mosaïque de graines La ferme Les P’tites Mains pour Demain Saint-Auvent

Atelier à la ferme: tableau mosaïque de graines

La ferme Les P’tites Mains pour Demain Chez Moutaud Saint-Auvent Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17

fin : 2026-02-17

Date(s) :

2026-02-17

Durant les vacances d’hiver, Sandra vous propose un atelier création d’un tableau mosäique de graines suivi d’une visite aux animaux. Une belle après-midi en famille pour commencer 2026 en perspective ! .

La ferme Les P’tites Mains pour Demain Chez Moutaud Saint-Auvent 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 94 17 93 sandra.leboutet@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier à la ferme: tableau mosaïque de graines

L’événement Atelier à la ferme: tableau mosaïque de graines Saint-Auvent a été mis à jour le 2026-01-22 par OT Ouest Limousin