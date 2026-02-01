Atelier à la librairie Petit poème pour quelqu’un que j’aime Librairie Cerises et Moineaux Vernon
Atelier à la librairie Petit poème pour quelqu’un que j’aime
Librairie Cerises et Moineaux 8 rue des Tanneurs Vernon
14 février 2026, 16:00
17:00
Célébrez la complicité familiale à travers les mots lors de cet atelier d’écriture créative à quatre mains.
Public Binôme parent-enfant (6 à 12 ans).
Horaire De 16h à 17h.
Lieu Librairie Cerises & Moineaux.
Tarif 15 € par binôme (sur inscription). Les places étant limitées pour ces moments privilégiés, la réservation est indispensable directement auprès de la librairie ou en ligne via le lien suivant https://www.cerises-et-moineaux.fr/%C3%A9v%C3%A9nements .
Librairie Cerises et Moineaux 8 rue des Tanneurs Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 54 35 95 librairie.cerises@gmail.com
