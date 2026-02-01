Atelier à la librairie Petit poème pour quelqu’un que j’aime Librairie Cerises et Moineaux Vernon

Atelier à la librairie Petit poème pour quelqu’un que j’aime

Célébrez la complicité familiale à travers les mots lors de cet atelier d’écriture créative à quatre mains.

Public Binôme parent-enfant (6 à 12 ans).

Horaire De 16h à 17h.

Lieu Librairie Cerises & Moineaux.

Tarif 15 € par binôme (sur inscription). Les places étant limitées pour ces moments privilégiés, la réservation est indispensable directement auprès de la librairie ou en ligne via le lien suivant https://www.cerises-et-moineaux.fr/%C3%A9v%C3%A9nements .

Librairie Cerises et Moineaux 8 rue des Tanneurs Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 54 35 95 librairie.cerises@gmail.com

