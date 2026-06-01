Saint-Pierre-de-Varengeville

Atelier “ À la loupe ! observer la nature autrement

425 Rue du Château Saint-Pierre-de-Varengeville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-06-06 15:00:00

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-07

À l’occasion des Rendez-vous aux jardins 2026, le Centre d’art contemporain de la Matmut Daniel Havis propose une activité autour de l’observation et de la découverte du parc.

Avec l’atelier À la loupe ! observer la nature autrement , les enfants sont invités à explorer les jardins du Centre d’art en portant un regard nouveau sur ce qui les entoure. Après un temps créatif pour personnaliser leur loupe, ils partent dans le parc observer les fleurs, les couleurs, les formes et les petits détails de la nature.

Une activité ludique pour découvrir autrement les jardins thématiques du Centre d’art.

Profitez également de votre visite pour découvrir l’installation de Aude Bourgine présentée dans la charreterie du parc.

Informations pratiques

• Samedi 6 et dimanche 7 juin 2026

• Deux créneaux 14h-15h et 15h30-16h30

• Gratuit, sur inscription

• Enfants de 6 à 12 ans

Le parc est labellisé Tourisme & Handicap pour les quatre formes de handicap.

Informations et réservations https://www.matmutpourlesarts.fr/centre-art-contemporain/evenements/157/rendez-vous-aux-jardins-2026 .

425 Rue du Château Saint-Pierre-de-Varengeville 76480 Seine-Maritime Normandie

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English : Atelier “ À la loupe ! observer la nature autrement

L’événement Atelier “ À la loupe ! observer la nature autrement Saint-Pierre-de-Varengeville a été mis à jour le 2026-06-01 par Seine-Maritime Attractivité