Atelier à la manière de…Antoine Guillopé Mairie Mazet-Saint-Voy
Mairie Médiathèque Mazet-Saint-Voy Haute-Loire
Début : 2026-02-19 14:00:00
fin : 2026-02-19 14:00:00
2026-02-19
Découvre l’univers de l’auteur et illustrateur puis crée une illustration à sa manière avec une découpeuse numérique. Dès 10 ans.
Mairie Médiathèque Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 09 10 info@mediatheques-hautlignon.fr
English :
Discover the world of the author and illustrator, then create your own illustration using a digital cutter. Ages 10 and up.
