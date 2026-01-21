Atelier à la manière de…Antoine Guillopé Mairie Mazet-Saint-Voy

Atelier à la manière de…Antoine Guillopé

Mairie Médiathèque Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

Début : 2026-02-19 14:00:00

fin : 2026-02-19 14:00:00

Date(s) :

2026-02-19

Découvre l’univers de l’auteur et illustrateur puis crée une illustration à sa manière avec une découpeuse numérique. Dès 10 ans.

Mairie Médiathèque Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 09 10 info@mediatheques-hautlignon.fr

English :

Discover the world of the author and illustrator, then create your own illustration using a digital cutter. Ages 10 and up.

