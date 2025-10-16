Atelier : À la manière de Carole Marchais Maison éco-paysanne Le Grand-Village-Plage

Atelier : À la manière de Carole Marchais 16 et 17 octobre Maison éco-paysanne Charente-Maritime

Gratuit. Sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-16T09:00 – 2025-10-16T16:00

Fin : 2025-10-17T09:00 – 2025-10-17T16:00

La Maison éco-paysanne a le plaisir d’inviter les écoles de l’île d’Oléron à participer aux Journées Nationales de l’Architecture

Le jeudi 16 et le vendredi 17 octobre 2025.

Pour les élèves de CE2, CM1 et CM2.

Gratuit (+ bus financé par la communauté de communes).

Durée : 1h30 par classe (+ possibilité de visiter la Maison éco-paysanne).

Nous proposons un atelier autour de la création artistique de Carole Marchais, présentée dans le jardin. Les élèves pourront découvrir l’œuvre et le travail de Carole, puis s’impliquer dans le processus artistique en imaginant leur propre création dans notre jardin. L’atelier sera encadré par deux médiatrices.

Maison éco-paysanne 7 boulevard de la plage, 17370 Le Grand-Village-Plage Le Grand-Village-Plage 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Poursuivez votre visite en extérieur ! Flânez dans le jardin et déambulez autour de la ferme oléronaise. Composée d’une maison d’habitation, de granges et de chais, elle illustre le quotidien des insulaires au XIXe siècle. Les bâtiments sont réhabilités grâce à des chantiers participatifs, qui permettent de s’initier aux savoir-faire traditionnels et aux éco-matériaux.

Parcours pédagogique et livrets-jeux pour le jeune public.

Stages pratiques sur les éco-matériaux, balades commentées en cœur de village, ateliers pour les enfants et en famille, conférences, manifestations : demandez le programme ! Stationnement dans les rues et sur les différents parkings de la commune (parking de la salle polyvalente, parking de l’Epinette). Certains stationnements sont en zone bleue, uniquement appliquée en juillet-août (limitée à 2h).

©Maison éco-paysanne