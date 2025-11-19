Atelier à la manière de Modigliani Médiathèque municipale Lalinde

Atelier à la manière de Modigliani

Médiathèque municipale 37 avenue du Général Leclerc Lalinde Dordogne

La médiathèque vous propose une atelier d’Agnès à la manière de Modigliani.

Accessible aux ados et adultes.

Places limitées sur inscription. .

