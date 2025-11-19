Atelier à la manière de Modigliani Médiathèque municipale Lalinde
Médiathèque municipale 37 avenue du Général Leclerc Lalinde Dordogne
Début : 2025-11-19
fin : 2025-11-19
2025-11-19
La médiathèque vous propose une atelier d’Agnès à la manière de Modigliani.
Accessible aux ados et adultes.
Places limitées sur inscription. .
Médiathèque municipale 37 avenue du Général Leclerc Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 70 60 mediatheque@ville-lalinde.fr
