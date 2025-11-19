Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier à la manière de Modigliani Médiathèque municipale Lalinde

Atelier à la manière de Modigliani

Atelier à la manière de Modigliani Médiathèque municipale Lalinde mercredi 19 novembre 2025.

Atelier à la manière de Modigliani

Médiathèque municipale 37 avenue du Général Leclerc Lalinde Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-19
fin : 2025-11-19

Date(s) :
2025-11-19

La médiathèque vous propose une atelier d’Agnès à la manière de Modigliani.
Accessible aux ados et adultes.
Places limitées sur inscription.   .

Médiathèque municipale 37 avenue du Général Leclerc Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 70 60  mediatheque@ville-lalinde.fr

English : Atelier à la manière de Modigliani

German : Atelier à la manière de Modigliani

Italiano :

Espanol : Atelier à la manière de Modigliani

L’événement Atelier à la manière de Modigliani Lalinde a été mis à jour le 2025-11-08 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides