ATELIER A LA MANIERE DE SIGNAC (8-12 ans) Musée municipal Yves Machelon Gannat

Musée municipal Yves Machelon 1 esplanade P. Roch Jurien de la Gravière Gannat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-07-16 14:00:00

fin : 2025-08-13 15:30:00

Date(s) :

2025-07-16 2025-07-30 2025-08-13

Atelier céramique Découvrez Signac et le pointillisme ! Créez un paysage en peinture avec des petits points colorés, inspiré par l’exposition temporaire.

Musée municipal Yves Machelon 1 esplanade P. Roch Jurien de la Gravière Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 23 78 musee@ville-gannat.fr

English :

Ceramics workshop: Discover Signac and pointillism! Create a painted landscape with small colored dots, inspired by the temporary exhibition.

German :

Keramik-Workshop: Entdecken Sie Signac und den Pointillismus! Erstellen Sie eine Landschaft in Malerei mit kleinen bunten Punkten, inspiriert von der Sonderausstellung.

Italiano :

Laboratorio di ceramica: scoprite Signac e il divisionismo! Create un paesaggio dipinto con piccoli punti colorati, ispirato alla mostra temporanea.

Espanol :

Taller de cerámica: ¡Descubra a Signac y el puntillismo! Crea un paisaje pintado con pequeños puntos de colores, inspirado en la exposición temporal.

