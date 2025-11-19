Atelier À la recherche du bonheur… Rue de la Vendée Moncoutant-sur-Sèvre

Atelier À la recherche du bonheur… Rue de la Vendée Moncoutant-sur-Sèvre mercredi 19 novembre 2025.

Atelier À la recherche du bonheur…

Rue de la Vendée Bibliothèque Moncoutant-sur-Sèvre Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-19

fin : 2025-11-19

Date(s) :

2025-11-19

Ella Coalman l’autrice propose d’explorer « le bonheur » à travers la lecture de son album, l’échange et la réalisation d’une création artistique.

En partenariat avec le Conseil Départemental des Deux-Sèvres.

Enfants de 4 à 7 ans, sur réservation. .

Rue de la Vendée Bibliothèque Moncoutant-sur-Sèvre 79320 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 72 83 03 bibliotheque.moncoutant@agglo2b.fr

English : Atelier À la recherche du bonheur…

German : Atelier À la recherche du bonheur…

Italiano :

Espanol : Atelier À la recherche du bonheur…

L’événement Atelier À la recherche du bonheur… Moncoutant-sur-Sèvre a été mis à jour le 2025-09-11 par OT Bocage Bressuirais