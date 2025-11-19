Atelier À la recherche du bonheur… Rue de la Vendée Moncoutant-sur-Sèvre
Atelier À la recherche du bonheur… Rue de la Vendée Moncoutant-sur-Sèvre mercredi 19 novembre 2025.
Ella Coalman l’autrice propose d’explorer « le bonheur » à travers la lecture de son album, l’échange et la réalisation d’une création artistique.
En partenariat avec le Conseil Départemental des Deux-Sèvres.
Enfants de 4 à 7 ans, sur réservation. .
Rue de la Vendée Bibliothèque Moncoutant-sur-Sèvre 79320 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 72 83 03 bibliotheque.moncoutant@agglo2b.fr
