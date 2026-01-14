Atelier A la table du seigneur ! Orschwiller

Atelier A la table du seigneur !

RD159 Orschwiller Bas-Rhin

Début : Mercredi 2026-02-25 10:00:00

fin : 2026-02-25 12:00:00

Date(s) :

2026-02-25

Comment organiser un banquet médiéval ? Au Haut-Koenigsbourg, petits et grands sont invités à le découvrir… A table !

Après une visite originale du château autour de la vie dans un château fort médiéval, notamment des contraintes pour l’approvisionnement en nourriture, toute la famille est initiée à l’organisation d’un banquet médiéval. L’atelier se terminera sur une note épicée en dégustant un hypocras, la boisson médiévale par excellence. A table ! .

RD159 Orschwiller 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 69 33 25 00 haut-koenigsbourg@alsace.eu

How to organize a medieval banquet? At Haut-Koenigsbourg, young and old are invited to find out… At the table!

