Atelier à la villa Perrusson Crée ton mobile à vent Villa Perrusson Écuisses

Informations pratiques

Écuisses

Atelier à la villa Perrusson Crée ton mobile à vent

Villa Perrusson Rue de la Gare Écuisses Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 15:30:00

fin : 2026-07-18 16:10:00

Date(s) :

2026-07-18

Atelier créatif Crée ton mobile à vent ! Choisis et colorie des motifs inspirés par la nature et les saisons pour créer ton mobile.

Atelier à destination des 6-10 ans.

Gratuit.

Attention, places limitées, sur réservation. .

Villa Perrusson Rue de la Gare Écuisses 71210 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 68 21 14 ecomusee@creusot-montceau.org

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English : Atelier à la villa Perrusson Crée ton mobile à vent

L’événement Atelier à la villa Perrusson Crée ton mobile à vent Écuisses a été mis à jour le 2026-07-02 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)