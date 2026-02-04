Atelier à Laon En selle ! Laon

Atelier à Laon En selle !

Avec l’arrivée du printemps, il est temps de s’occuper de sa monture et de se mettre en selle !

Venez découvrir Pharmacycle et son équipe qui vous aident et vous conseillent pour cette matinée de réparation de vélo !

Un atelier organisé par Géodomia…

RV au siège de Pharmacycle à 10h !

90 Rue Pierre Curtil Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 80 32 20 geodomia@aisne.fr

English :

With the arrival of spring, it’s time to look after your bike and get back in the saddle!

Come and discover Pharmacycle and its team, who will help and advise you during this morning of bike repair!

A workshop organized by Géodomia…

See you at Pharmacycle headquarters at 10 a.m.!

