Atelier A l’assaut des blasons! Orschwiller

Atelier A l’assaut des blasons!

D159 Orschwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-04-15 14:00:00

fin : 2026-04-15 16:00:00

Date(s) :

2026-04-15

Atelier en famille de découverte des armoiries anciennes

Aujourd’hui l’image occupe une place de choix dans notre vie et c’était déjà le cas au Moyen Âge ! Les blasons anciens nous racontent quantité d’histoires captivantes sur notre passé. Comme de véritables enquêteurs, petits et grands, partez à la recherche de ces indices historiques sur les murs du château.

Celles-ci sont ensuite décomposées pour comprendre leurs significations, les règles qui les codifient…puis réalisez chacun votre armoirie. .

D159 Orschwiller 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 69 33 25 00 haut-koenigsbourg@alsace.eu

English :

Family workshop to discover the ancient coat of arms

