Atelier A l’Aveugle Rhums Arrangés Place Ô Marché Le Havre

Atelier A l’Aveugle Rhums Arrangés

Place Ô Marché 1 Place Thiers Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-10-23 18:00:00

fin : 2025-10-23

2025-10-23

Amis curieux, amateurs de bonnes choses et explorateurs de saveurs… Préparez vos papilles, car Les Craquottes vous a concocté un rendez-vous gourmand que vous n’êtes pas prêt d’oublier !

Où ? À votre épicerie fine préférée, Les Craquottes 1 place Thiers, Le Havre

Au programme une dégustation à l’aveugle des délicieux rhums arrangés de la maison Rhum Métiss.

Le concept ? On vous sert, vous goûtez, vous savourez… et vous tentez de deviner les saveurs qui se cachent derrière chaque gorgée. À vous de jouer !

Le tout dans une ambiance conviviale, ludique et surtout… 100% Gratuite !

Que vous soyez amateur de rhum, épicurien en quête de découvertes, ou simplement curieux de passer un bon moment, cet atelier est fait pour vous.

Nombre de places limitées ! Pensez à réserver rapidement via la messagerie facebook

Alors, prêts à relever le défi du goût à l’aveugle ?

On vous attend nombreux pour partager ce moment unique aux Craquottes ! ^

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. .

Place Ô Marché 1 Place Thiers Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 9 88 45 62 68 epicerie.lescraquottes@gmail.com

