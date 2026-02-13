Atelier : « À l’écoute de la nature, L’Accolade, Chevaigné

Atelier : « À l’écoute de la nature Mercredi 18 février, 18h30 L’Accolade Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-18T18:30:00+01:00 – 2026-02-18T20:30:00+01:00

Fin : 2026-02-18T18:30:00+01:00 – 2026-02-18T20:30:00+01:00

Le collectif Ars Nomadis vous invite à tendre l’oreille aux sons de la Nature.

L’enregistrement des sons de la Nature est une pratique qui consiste à capturer les ambiances sonores naturelles : chants d’oiseaux, brame du cerf, bruissements des feuilles, clapotis de l’eau, vents, etc. Cette discipline, à la croisée de l’art, de la science et de l’écologie, permet de documenter la biodiversité, de sensibiliser à la protection des milieux naturels et de créer des œuvres artistiques ou des supports de méditation.

Au programme :

 Séance d’écoute collective de créations sonores (audio-naturalistes) suivie d’un échange

 Projection d’une inerview de Marc Namblard, audio naturaliste.

 Blind test de sons d’animaux sauvages

 Point d’étape de notre création : interviews réalisées et compte-rendu de la rencontre avec Eaux et Rivières et la LPO (diagnostic des lagunes).

L’Accolade 4, rue de la Mairie 35250 Chevaigné Chevaigné 35250 Ille-et-Vilaine Bretagne 06.08.04.71.73 https://chevaigne.bibenligne.fr/ https://www.facebook.com/laccoladechevaigne/ [{« type »: « email », « value »: « mediation@arsnomadis.eu »}] Pôle Associatif et Culturel

Dans le cadre de la création d’une promenade sonore aux anciennes lagunes de Chevaigné, le collectif Ars Nomadis propose un atelier ouvert à toutes et tous Lagunes Chevaigné

photo Arnaud Loubry, illustration Esther Lann-Binoist