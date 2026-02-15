Atelier À l’écoute de mon équilibre Salle semailles au vent Château-Garnier

Atelier À l’écoute de mon équilibre

Salle semailles au vent Place de l’église Château-Garnier Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-03

fin : 2026-03-03

Date(s) :

2026-03-03

Fréquence, intensité, décibels… Venez composer et mesurer les sons pour mieux décrypter votre environnement sonore, comprendre les effets de l’âge sur votre audition et déjouer les pièges pour votre santé et votre équilibre. Ainsi, vous ne risquerez pas de tomber de haut ! .

Salle semailles au vent Place de l’église Château-Garnier 86350 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 21 63 74 fabienne.ventenat@n.aquitaine.mutualite.fr

