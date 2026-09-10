Atelier : À l’époque, Musée Édouard Champion, Le Touquet-Paris-Plage

Informations pratiques

Atelier : À l’époque Dimanche 20 septembre, 14h30 Musée Édouard Champion Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

A partir d’une photo faite de la famille, les divers membres viennent la retoucher à l’aide d’impressions et autres outils pour en faire une photo d’antan.Dimanche à 14h30 | Ouvert aux familles à partir de 4 ans accompagnés d’au moins un adulte | Sur réservation (en l’absence de réservation, l’animation sera annulée 48h avant la date prévue) | Gratuit |

Musée Édouard Champion Avenue du Golf, 62520 Le Touquet-Paris-Plage, France Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321056262 https://www.letouquet-musee.com [{« type »: « phone », « value »: « 03 21 05 62 62 »}] Le musée du Touquet présente un exceptionnel fond d’œuvres modernes et contemporaines, depuis les peintres de la colonie d’Étaples au tournant des XIXe et XXe siècles, jusqu’aux artistes d’aujourd’hui. A la collection de portraits photographiques légués par Édouard Champion (dédicacées notamment par Rodin, Pagnol, Cocteau, Lifar, Foch, Lyautey, Millerand, Suzanne Lenglen, José Maria de Heredia), est venue s’ajouter une collection de photographies contemporaines prises par les artistes que le musée du Touquet accueille chaque année en résidence.

A partir d’une photo faite de la famille, les divers membres viennent la retoucher à l’aide d’impressions et autres outils pour en faire une photo d’antan.Dimanche à 14h30 | Ouvert aux familles à de…

© Musée du Touquet-Paris-Plage Edouard Champion