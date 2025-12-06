Atelier à Liesse-Notre-Dame Décorations naturelles pour petits et grands

Liesse-Notre-Dame Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 14:00:00

fin : 2025-12-06 16:00:00

Date(s) :

2025-12-06

En ce début décembre, utilisons la nature pour préparer de quoi égailler nos maisons et jardins… en attendant Noël.

Lieu de RV précis communiqué à la réservation ! (durée 2h)

En ce début décembre, utilisons la nature pour préparer de quoi égailler nos maisons et jardins… en attendant Noël.

Lieu de RV précis communiqué à la réservation ! (durée 2h) .

Liesse-Notre-Dame 02350 Aisne Hauts-de-France +33 6 78 91 89 40

English :

At the beginning of December, let’s use nature to prepare something to brighten up our homes and gardens? in the run-up to Christmas.

Exact location to be communicated upon reservation! (duration: 2 hours)

German :

Anfang Dezember können wir die Natur nutzen, um unsere Häuser und Gärten bis zum Weihnachtsfest zu verschönern.

Der genaue Treffpunkt wird bei der Buchung bekannt gegeben! (Dauer: 2 Stunden)

Italiano :

All’inizio di dicembre, utilizziamo la natura per preparare qualcosa che rallegri le nostre case e i nostri giardini in vista del Natale.

Il punto d’incontro esatto sarà comunicato al momento della prenotazione! (durata: 2 ore)

Espanol :

A principios de diciembre, aprovechemos la naturaleza para preparar algo que alegre nuestros hogares y jardines… en vísperas de la Navidad.

El punto de encuentro exacto se anunciará en el momento de la reserva (duración: 2 horas)

L’événement Atelier à Liesse-Notre-Dame Décorations naturelles pour petits et grands Liesse-Notre-Dame a été mis à jour le 2025-10-02 par OT du Pays de Laon