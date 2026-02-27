Atelier à l’occasion de la journée de la femme à la micro folie Mediathèque Danielle Mitterand Saint-Ciers-sur-Gironde
Atelier à l’occasion de la journée de la femme à la micro folie Mediathèque Danielle Mitterand Saint-Ciers-sur-Gironde samedi 7 mars 2026.
Atelier à l’occasion de la journée de la femme à la micro folie
Mediathèque Danielle Mitterand 5 Rue du Petit Village Saint-Ciers-sur-Gironde Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
Pour célébrer la journée internationale des droits des femmes, les femmes artistes seront à l’honneur.
Venez créer en famille une affiche à cette occasion, avec les techniques du collage et dessin.
Durée 1h30
Pour adulte et enfant à partir de 6 ans. .
Mediathèque Danielle Mitterand 5 Rue du Petit Village Saint-Ciers-sur-Gironde 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 92 90 75 micro-folie@cc-estuaire.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier à l’occasion de la journée de la femme à la micro folie
L’événement Atelier à l’occasion de la journée de la femme à la micro folie Saint-Ciers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-02-23 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde