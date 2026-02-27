Atelier à l’occasion de la journée de la femme à la micro folie Mediathèque Danielle Mitterand Saint-Ciers-sur-Gironde

Atelier à l’occasion de la journée de la femme à la micro folie

Mediathèque Danielle Mitterand 5 Rue du Petit Village Saint-Ciers-sur-Gironde Gironde

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

2026-03-07

Pour célébrer la journée internationale des droits des femmes, les femmes artistes seront à l’honneur.

Venez créer en famille une affiche à cette occasion, avec les techniques du collage et dessin.

Durée 1h30

Pour adulte et enfant à partir de 6 ans. .

Mediathèque Danielle Mitterand 5 Rue du Petit Village Saint-Ciers-sur-Gironde 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 92 90 75 micro-folie@cc-estuaire.fr

