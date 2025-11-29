Atelier à l’Ombrelle “Signer avec le tout-petit” Ombrelle Saint-Pardoux-Soutiers

Atelier à l’Ombrelle “Signer avec le tout-petit”

Le Relais Petite Enfance de la Communauté de communes Val de Gâtine vous propose un atelier “Signer avec le tout-petit” pour découvrir ensemble cette belle façon de communiquer avec votre enfant de 0 à 3 ans.

Gratuit et ouvert à tous (sur inscription)

Samedi 29 novembre de 10h30 à 11h30

L’Ombrelle, Saint-Pardoux-Soutiers

Inscriptions au 05.49.69.05.52 • 06.22.88.67.14 ou relaisombrelle@valdegatine.fr .

Ombrelle 4 Place des Tulipiers Saint-Pardoux-Soutiers 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 69 05 52 relaisombrelle@valdegatine.fr

