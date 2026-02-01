Atelier à quatre mains Place Godart Châlons-en-Champagne
Atelier à quatre mains Place Godart Châlons-en-Champagne samedi 28 février 2026.
Atelier à quatre mains
Place Godart Musée des Beaux Arts et d'Archéologie Châlons-en-Champagne Marne
Tarif : 7 EUR
Début : 2026-02-28 14:30:00
fin : 2026-02-28 16:00:00
2026-02-28
Tout public
30 octobre Pendant les vacances, partez en famille à la découverte des oiseaux les plus surprenants du musée lors d’un atelier créatif où curiosité et imagination seront au rendez-vous.
3 janvier Un moment de complicité à partager en famille. Après une découverte de l’exposition, parents et enfants réalisent ensemble une création manuelle.
Famille à partir de 4 ans.
Réservation indispensable. .
Place Godart Musée des Beaux Arts et d'Archéologie Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est
English : Atelier à quatre mains
