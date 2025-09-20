Atelier : à quoi sert le phare du Millier ? Pointe et Phare du Millier Beuzec-Cap-Sizun

Atelier : à quoi sert le phare du Millier ? Pointe et Phare du Millier Beuzec-Cap-Sizun samedi 20 septembre 2025.

Atelier : à quoi sert le phare du Millier ? 20 et 21 septembre Pointe et Phare du Millier Finistère

participation libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Jouer avec la Lumière

Atelier-jeu pour parents-enfants-grands-parents-cousins-amis :

à quoi sert le phare du Millier ?

Autour de l’exposition Naufrageurs d’oiseaux, l’association de la maison-phare du Millier vous invite à comprendre à quoi sert ce phare.

Pointe et Phare du Millier 29790, Beuzec-Cap-Sizun Beuzec-Cap-Sizun 29790 Finistère Bretagne 0619843595 http://phareencap.jimdo.com/ https://www.facebook.com/asso.phare.en.cap/ Pointe du Millier, un rendez vous incontournable pour une promenade en plein air. Un moulin à eau entièrement restauré et en fonctionnement et un Phare ouvert au public avec diverses expositions culturelles et artistiques sur le territoire Parking

Jouer avec la Lumière

@SHOM