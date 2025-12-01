Atelier à Thémines cuisine sauvage autour de la cuisine du cynorhodon ! Thémines
Atelier à Thémines cuisine sauvage autour de la cuisine du cynorhodon ! Thémines samedi 20 décembre 2025.
Atelier à Thémines cuisine sauvage autour de la cuisine du cynorhodon !
Thémines Lot
Tarif : 45 – 45 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 14:30:00
fin : 2025-12-20 18:00:00
Date(s) :
2025-12-20
Voici déjà les fêtes de fin d’année qui s’annoncent… avec leur lot de gourmandises !
Envie vous aussi de préparer un délicieux cyno-trop-bon ?
Je vous propose un atelier cuisine sauvage autour de la cuisine du cynorhodon !
Voici déjà les fêtes de fin d’année qui s’annoncent… avec leur lot de gourmandises !
Envie vous aussi de préparer un délicieux cyno-trop-bon ?
Je vous propose un atelier cuisine sauvage autour de la cuisine du cynorhodon ! .
Thémines 46120 Lot Occitanie +33 6 42 82 31 64 caroline.calendula.garnier@gmail.com
English :
The festive season is already upon us? and with it comes a whole host of delicious treats!
Would you like to prepare a delicious rosehip too?
Here’s a wild rosehip cooking workshop for you!
L’événement Atelier à Thémines cuisine sauvage autour de la cuisine du cynorhodon ! Thémines a été mis à jour le 2025-12-10 par OT Figeac