Atelier à Thémines cuisine sauvage autour de la cuisine du cynorhodon !

Thémines Lot

Tarif : 45 – 45 – EUR

Début : 2025-12-20 14:30:00

fin : 2025-12-20 18:00:00

2025-12-20

Voici déjà les fêtes de fin d’année qui s’annoncent… avec leur lot de gourmandises !

Envie vous aussi de préparer un délicieux cyno-trop-bon ?

Je vous propose un atelier cuisine sauvage autour de la cuisine du cynorhodon !

Thémines 46120 Lot Occitanie +33 6 42 82 31 64 caroline.calendula.garnier@gmail.com

English :

The festive season is already upon us? and with it comes a whole host of delicious treats!

Would you like to prepare a delicious rosehip too?

Here’s a wild rosehip cooking workshop for you!

