Atelier « A toi de créer ! : à la manière de Yayoi Kusama » Fondation Rothschild PARIS

Des pois, des pois et encore des pois !

Pour ce premier atelier, viens t’inspirer de l’univers pop et pétillant de Yayoi Kusama, artiste japonaise amatrice de pois sous toutes ses couleurs. Après une courte présentation de son travail, ça sera à ton tour de créer ta propre citrouille à la manière de Yayoi : avis aux amateur·rice·s de petits (et de gros) pois !

Cet atelier hors-les-murs est ouvert aux enfants et à leurs parents ou grands-parents, ainsi qu’aux résident·e·s de la Fondation Rothschild.

Inscription uniquement par mail

Glisse-toi dans la peau d’un·e artiste célèbre et laisse libre cours à ton imagination !

Le samedi 11 octobre 2025

de 15h00 à 17h00

gratuit

6 enfants à partir de 6 ans + 1 parent ou grand-parent

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

Fondation Rothschild 76, rue de Picpus 75012 PARIS

mediatheque.helene-berr@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr/?locale=fr_FR