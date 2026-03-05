Atelier À ton blason ! Ludothèque, Espace Simone Veil Montmorillon
Atelier À ton blason ! Ludothèque, Espace Simone Veil Montmorillon vendredi 10 avril 2026.
Atelier À ton blason !
Ludothèque, Espace Simone Veil 2 Rue des Tennis Montmorillon Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10
fin : 2026-04-10
Date(s) :
2026-04-10
Embarquement en famille dans la machine à remonter le temps ! Rendez-vous au Moyen Âge ! Venez découvrir l’histoire des châteaux forts, des chevaliers et vous repartirez avec votre propre blason !
Pour les 6-11 ans accompagné d’au moins un adulte.
Sur réservation obligatoire au 05 49 91 07 53 ou patrimoine@ccvg86.fr
Jauge limitée.
Gratuit.
Organisé par le Pays d’art et d’histoire Vienne et Gartempe. .
Ludothèque, Espace Simone Veil 2 Rue des Tennis Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 07 53 patrimoine@ccvg86.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier À ton blason !
L’événement Atelier À ton blason ! Montmorillon a été mis à jour le 2026-03-03 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne