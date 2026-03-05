Atelier À ton blason ! Ludothèque, Espace Simone Veil Montmorillon

Atelier À ton blason !

Ludothèque, Espace Simone Veil 2 Rue des Tennis Montmorillon Vienne

Début : 2026-04-10

fin : 2026-04-10

2026-04-10

Embarquement en famille dans la machine à remonter le temps ! Rendez-vous au Moyen Âge ! Venez découvrir l’histoire des châteaux forts, des chevaliers et vous repartirez avec votre propre blason !

Pour les 6-11 ans accompagné d’au moins un adulte.

Sur réservation obligatoire au 05 49 91 07 53 ou patrimoine@ccvg86.fr

Jauge limitée.

Organisé par le Pays d’art et d’histoire Vienne et Gartempe. .

Ludothèque, Espace Simone Veil 2 Rue des Tennis Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 07 53 patrimoine@ccvg86.fr

