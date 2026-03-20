Atelier À ton blason Le Bourg Valdivienne

Atelier À ton blason

Le Bourg Fête médiévale Valdivienne Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

À l’occasion de la fête médiévale de Morthemer, le Pays d’art et d’histoire Vienne et Gartempe vous propose un atelier en direction du public familial. Pour les enfants à partir de 6 ans, accompagnés d’un adulte.

Viens réaliser ton blason à tes couleurs et repars avec comme un chevalier !

Gratuit. Sans réservation. .

Le Bourg Fête médiévale Valdivienne 86300 Vienne Nouvelle-Aquitaine patrimoine@ccvg86.fr

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English : Atelier À ton blason

L’événement Atelier À ton blason Valdivienne a été mis à jour le 2026-03-18 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne