Atelier à Vauclair Bouconville-Vauclair

Atelier à Vauclair

959 Route d’Hurtebise Bouconville-Vauclair Aisne

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25 14:00:00

fin : 2026-03-25 16:00:00

2026-03-25

Une belle création fleurie de et pour vous !

Laissez libre cours à votre créativité et plongez dans l’univers floral du printemps ! Lors de cet atelier, vous apprendrez à réaliser une structure florale originale et élégante, en utilisant fleurs fraîches, feuillages et matériaux naturels.

Un moment de détente pour repartir avec une création unique à exposer chez soi.

Un atelier proposé par la Communauté de Communes du Chemin des Dames en collaboration d’ID Fleurs 02…

RV au Pavillon de Vauclair à 14h ! (durée ~ 2h sur réservation pour adulte) .

959 Route d’Hurtebise Bouconville-Vauclair 02860 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 79 52 31 pavillondevauclair@cc-chemindesdames.fr

English :

A beautiful floral creation by and for you!

