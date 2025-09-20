Atelier à volonté Les Tanneries Amilly

samedi 20 septembre 2025.

Atelier à volonté Samedi 20 septembre, 14h30 Les Tanneries Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Les murs qui parlent

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine consacrées à l’architecture, partez à la découverte des murs et des surfaces du centre d’art contemporain. Accompagnés d’un médiateur-plasticien, réalisez des empreintes de ces textures, puis transformez-les, par le découpage et le collage, en petites maquettes évoquant le patrimoine architectural.

Les Tanneries 234 rue des Ponts, 45200 Amilly, France Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire 0238989000 https://www.lestanneries.fr/ Centre d’art contemporain installé dans un site industriel réhabilité. Construites en 1947 sur le territoire de la commune d’Amilly, les tanneries ont été en activité jusqu’à la fin des années 1960. La ville d’Amilly a racheté le site en friche en 2002, première étape de l’ouverture d’un lieu dédié à la création contemporaine dont le projet artistique repose sur la valorisation du geste artistique. Labellisé Centre d’art d’intérêt national en 2022, Les Tanneries s’affirment comme un lieu de vie propice à la découverte de l’art contemporain, un espace privilégié de partage et de rencontre avec les œuvres exposées. Possibilité de garer les véhicules sur place. Visites gratuites ouvertes à tou·te·s.

Photo et Courtesy Les Tanneries – CACIN, Amilly