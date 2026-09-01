Atelier à volonté [WEEKEND AUX TANNERIES] Amilly
dimanche 27 septembre 2026 · Amilly
Informations pratiques
Amilly
Atelier à volonté [WEEKEND AUX TANNERIES]
234 Rue des Ponts Amilly Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 15:00:00
fin : 2026-09-27 17:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Atelier à volonté [WEEKEND AUX TANNERIES]
Saule et les Hooppies est une œuvre artistique et interactive conçue par la designer matali crasset, qui invite petits et grands à partager une aventure unique mêlant jeu, performance, conte, musique et écologie.
Introduit par un temps d’atelier artistique, le manège est ensuite activé par l’énergie des participants ! .
234 Rue des Ponts Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 85 28 50 contact-tanneries@amilly45.fr
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English :
Workshop %E0 by choice [WEEKEND AT THE TANNERIES]
L’événement Atelier à volonté [WEEKEND AUX TANNERIES] Amilly a été mis à jour le 2026-09-03 par OT MONTARGIS
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