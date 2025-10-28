Atelier À vos crochets ! Musée Montagnard Les Houches

Musée Montagnard 2 rue de l’Eglise Les Houches Haute-Savoie

Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR

par personne

Début : 2025-10-28 14:00:00

fin : 2025-10-28 16:30:00

2025-10-28

De maille en maille, initiez-vous aux bases du crochet.

Musée Montagnard 2 rue de l’Eglise Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 60 04 14 26 musee-montagnard@ccvcmb.fr

English :

Stitch by stitch, learn the basics of crochet.

German :

Von Masche zu Masche werden Sie in die Grundlagen des Häkelns eingeführt.

Italiano :

Punto per punto, imparate le basi dell’uncinetto.

Espanol :

Puntada a puntada, aprende los fundamentos del ganchillo.

