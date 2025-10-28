Atelier À vos crochets ! Musée Montagnard Les Houches
Atelier À vos crochets !
Musée Montagnard 2 rue de l’Eglise Les Houches Haute-Savoie
Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR
par personne
Début : 2025-10-28 14:00:00
fin : 2025-10-28 16:30:00
Date(s) :
2025-10-28
De maille en maille, initiez-vous aux bases du crochet.
Musée Montagnard 2 rue de l’Eglise Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 60 04 14 26 musee-montagnard@ccvcmb.fr
English :
Stitch by stitch, learn the basics of crochet.
German :
Von Masche zu Masche werden Sie in die Grundlagen des Häkelns eingeführt.
Italiano :
Punto per punto, imparate le basi dell’uncinetto.
Espanol :
Puntada a puntada, aprende los fundamentos del ganchillo.
