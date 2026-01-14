Atelier A vos marottes ! Orschwiller

Atelier A vos marottes !

D159 Orschwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Mercredi 2026-02-11 10:00:00

fin : 2026-02-11 12:00:00

2026-02-11

En famille venez élire le roi des fous !

Période majeure à l’époque médiévale, Carnaval est sans conteste la fête de la folie et du désordre ! Au château les enfants sont rois. Découvrez en famille les pratiques et les coutumes d’autrefois. .

D159 Orschwiller 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 69 33 25 00 haut-koenigsbourg@alsace.eu

English :

Come and elect the king of fools with your family!

