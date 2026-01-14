Atelier A vos marottes ! Orschwiller
Atelier A vos marottes ! Orschwiller mercredi 11 février 2026.
Atelier A vos marottes !
D159 Orschwiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-02-11 10:00:00
fin : 2026-02-11 12:00:00
Date(s) :
2026-02-11
En famille venez élire le roi des fous !
Période majeure à l’époque médiévale, Carnaval est sans conteste la fête de la folie et du désordre ! Au château les enfants sont rois. Découvrez en famille les pratiques et les coutumes d’autrefois. .
D159 Orschwiller 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 69 33 25 00 haut-koenigsbourg@alsace.eu
English :
Come and elect the king of fools with your family!
