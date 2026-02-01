Atelier à vos plumes !

Rue Heurtault de Lamerville Bourges Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-24 14:00:00

fin : 2026-04-21 16:00:00

Date(s) :

2026-02-24 2026-04-21

Initiez vos enfants à la calligraphie médiévale et à la beauté des écritures anciennes lors d’un atelier créatif et ludique.

L’atelier À vos plumes ! propose aux enfants de 8 à 12 ans de découvrir l’art délicat de la calligraphie médiévale. À travers l’initiation aux écritures onciale, caroline et gothique, les participants renoueront avec le plaisir d’écrire à la plume et à l’encre. Un moment créatif pour explorer la beauté des lettres anciennes et développer patience et précision. Atelier organisé mardi 24 février 2026 et mardi 21 avril 2026. Une activité originale pour s’immerger dans l’histoire de l’écriture tout en s’amusant. .

Rue Heurtault de Lamerville Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 55 82 60 direction.archives@departement18.fr

English :

Introduce your children to medieval calligraphy and the beauty of ancient writing in a fun and creative workshop.

L’événement Atelier à vos plumes ! Bourges a été mis à jour le 2026-02-20 par OT BOURGES