Atelier abat-jour Salle Ellebore salle des associations Gueltas

Atelier abat-jour

Salle Ellebore salle des associations 13 Rue de la Grotte Gueltas Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 13:00:00

fin : 2026-02-07 16:30:00

Date(s) :

2026-02-07

Fabriquez votre abat-jour rond ou ovale lors d’un atelier animé par Sigi Créations.

2 à 5 participants | À partir de 16 ans | Matériel et outils fournis | Tissus proposés corail ou uni mais possibilité d’avoir votre propre tissus (minimum 80% coton).

Inscription en boutique, par mail, téléphone ou sur HelloAsso. .

Salle Ellebore salle des associations 13 Rue de la Grotte Gueltas 56920 Morbihan Bretagne +33 7 80 21 96 77

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier abat-jour Gueltas a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté