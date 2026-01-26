Atelier abat-jour Salle Ellebore salle des associations Gueltas
Salle Ellebore salle des associations 13 Rue de la Grotte Gueltas Morbihan
Début : 2026-02-07 13:00:00
fin : 2026-02-07 16:30:00
2026-02-07
Fabriquez votre abat-jour rond ou ovale lors d’un atelier animé par Sigi Créations.
2 à 5 participants | À partir de 16 ans | Matériel et outils fournis | Tissus proposés corail ou uni mais possibilité d’avoir votre propre tissus (minimum 80% coton).
Inscription en boutique, par mail, téléphone ou sur HelloAsso. .
