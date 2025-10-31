Atelier abat-jour Halloween J’ai demandé à la lune Préfailles

Atelier abat-jour Halloween J’ai demandé à la lune Préfailles vendredi 31 octobre 2025.

Atelier abat-jour Halloween J’ai demandé à la lune

35 T Rue de la Cormorane Préfailles Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31 14:30:00

fin : 2025-10-31 16:00:00

Date(s) :

2025-10-31

Viens créer ton lumignon pour Halloween !

La Vague Éco-Créative propose un atelier spécial Halloween pour se lancer dans la création de son propre lumignon.

C’est avec Catherine, dans son atelier J’ai demandé à la lune à la Plaine-sur-Mer, que vous réaliserez votre loupiote sur-mesure à votre goût.

Bon à savoir

Changement d’adresse pour la Vague Eco Créative

Restaurants et bars à proximité dans le centre-bourg

Stationnement aux alentours (attention parfois il est reglementé par zone bleue si besoin d’un disque bleu, nous en vendons à l’office de tourisme de Préfailles)

N’hésitez plus et inscrivez-vous vite à cet atelier créatif par mail vague.eco.creative@gmail.com ou via le formulaire du site, pour mettre en lumière votre imagination rayonnante !

Atelier également sur demande.

Découvrez ici tous les évènements programmés à Préfailles. .

35 T Rue de la Cormorane Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 87 08 08 86 vague.eco.creative@gmail.com

English :

Come and create your own Halloween luminary!

German :

Komm und gestalte dein Halloween-Licht!

Italiano :

Venite a creare la vostra luce di Halloween!

Espanol :

¡Ven y crea tu propia luz de Halloween!

L’événement Atelier abat-jour Halloween J’ai demandé à la lune Préfailles a été mis à jour le 2025-09-23 par I_OT Pornic