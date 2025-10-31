Atelier abat-jour Halloween J’ai demandé à la lune Préfailles
vendredi 31 octobre 2025.
Atelier abat-jour Halloween J’ai demandé à la lune
35 T Rue de la Cormorane Préfailles Loire-Atlantique
Début : 2025-10-31 14:30:00
fin : 2025-10-31 16:00:00
2025-10-31
Viens créer ton lumignon pour Halloween !
La Vague Éco-Créative propose un atelier spécial Halloween pour se lancer dans la création de son propre lumignon.
C’est avec Catherine, dans son atelier J’ai demandé à la lune à la Plaine-sur-Mer, que vous réaliserez votre loupiote sur-mesure à votre goût.
Bon à savoir
Changement d’adresse pour la Vague Eco Créative
Restaurants et bars à proximité dans le centre-bourg
Stationnement aux alentours (attention parfois il est reglementé par zone bleue si besoin d’un disque bleu, nous en vendons à l’office de tourisme de Préfailles)
N’hésitez plus et inscrivez-vous vite à cet atelier créatif par mail vague.eco.creative@gmail.com ou via le formulaire du site, pour mettre en lumière votre imagination rayonnante !
Atelier également sur demande.
35 T Rue de la Cormorane Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 87 08 08 86 vague.eco.creative@gmail.com
English :
Come and create your own Halloween luminary!
German :
Komm und gestalte dein Halloween-Licht!
Italiano :
Venite a creare la vostra luce di Halloween!
Espanol :
¡Ven y crea tu propia luz de Halloween!
