Atelier Abat-jour rond ou ovale Gueltas

Atelier Abat-jour rond ou ovale

Espace Saint-Jean Gueltas Morbihan

Début : 2025-09-27 13:30:00

fin : 2025-09-27 17:00:00

2025-09-27

Envie du nouveau dans votre intérieur ?

Création d’un abat-jour de forme ronde avec un tissu « Corail » de couleur bleu marine, rouge ou jaune ou d’un tissu uni gris ou blanc.

Abat-jour rond diamètre 20 cm, 22 cm ou 25 cm, abat-jour ovale longueur 25 cm. .

Espace Saint-Jean Gueltas 56920 Morbihan Bretagne +33 7 80 21 96 77

