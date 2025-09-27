Atelier Abat-jour rond ou ovale Gueltas
Atelier Abat-jour rond ou ovale Gueltas samedi 27 septembre 2025.
Atelier Abat-jour rond ou ovale
Espace Saint-Jean Gueltas Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27 13:30:00
fin : 2025-09-27 17:00:00
Date(s) :
2025-09-27
Envie du nouveau dans votre intérieur ?
Création d’un abat-jour de forme ronde avec un tissu « Corail » de couleur bleu marine, rouge ou jaune ou d’un tissu uni gris ou blanc.
Abat-jour rond diamètre 20 cm, 22 cm ou 25 cm, abat-jour ovale longueur 25 cm. .
Espace Saint-Jean Gueltas 56920 Morbihan Bretagne +33 7 80 21 96 77
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Atelier Abat-jour rond ou ovale Gueltas a été mis à jour le 2025-09-02 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté