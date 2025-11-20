Atelier Abat-jour SARLABOUS Sarlabous
Atelier Abat-jour SARLABOUS Sarlabous dimanche 8 février 2026.
Atelier Abat-jour
SARLABOUS Au Moulin des Baronnies Sarlabous Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-08 09:30:00
fin : 2026-02-08 17:00:00
Date(s) :
2026-02-08
Vannerie créative avec Sandy, fabrication d’abat-jour.
Information et inscription auprès de Sandy 06 21 06 23 42
.
SARLABOUS Au Moulin des Baronnies Sarlabous 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 05 14
English :
Creative basketry with Sandy, lampshade making.
Information and registration with Sandy: 06 21 06 23 42
German :
Kreative Korbflechterei mit Sandy, Herstellung von Lampenschirmen.
Informationen und Anmeldung bei Sandy: 06 21 06 23 42
Italiano :
Cestineria creativa con Sandy, realizzazione di paralumi.
Informazioni e iscrizioni presso Sandy: 06 21 06 23 42
Espanol :
Cestería creativa con Sandy, fabricación de pantallas para lámparas.
Información e inscripción con Sandy: 06 21 06 23 42
L’événement Atelier Abat-jour Sarlabous a été mis à jour le 2025-11-20 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65