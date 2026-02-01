Atelier Abécédaire à la Bibliothèque Veigné
Atelier Abécédaire à la Bibliothèque Veigné mardi 17 février 2026.
Atelier Abécédaire à la Bibliothèque
Rue du Moulin Veigné Indre-et-Loire
Gratuit
Début : 2026-02-17 14:30:00
fin : 2026-02-17 16:00:00
2026-02-17
Atelier participatif
Dans le cadre de nos ateliers recyclages que nous allons vous proposer cette année, nous commençons par un atelier participatif pour réaliser un abécédaire à partir de livres trop abimés pour être lus. La création finale servira à décorer la bibliothèque.
Gratuit, SUR RÉSA
Atelier participatif
Gratuit, SUR RÉSERVATION, à partir de 4 ans
Renseignements
bibliotheque.veigne@tourainevalleedelindre.fr
02-47-77-07-11 .
Rue du Moulin Veigné 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 77 07 11 bibliotheque.veigne@tourainevalleedelindre.fr
English :
Participatory workshop
As part of our recycling workshops this year, we’re starting with a participative workshop to create an alphabet book from books too damaged to be read. The final creation will be used to decorate the library.
Free, ON RESTA
