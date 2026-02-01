Atelier Abécédaire à la Bibliothèque

Rue du Moulin Veigné Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17 14:30:00

fin : 2026-02-17 16:00:00

Date(s) :

2026-02-17

Atelier participatif

Dans le cadre de nos ateliers recyclages que nous allons vous proposer cette année, nous commençons par un atelier participatif pour réaliser un abécédaire à partir de livres trop abimés pour être lus. La création finale servira à décorer la bibliothèque.

Gratuit, SUR RÉSA

Gratuit, SUR RÉSERVATION, à partir de 4 ans

Renseignements

‍bibliotheque.veigne@tourainevalleedelindre.fr

02-47-77-07-11 .

Rue du Moulin Veigné 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 77 07 11 bibliotheque.veigne@tourainevalleedelindre.fr

English :

Participatory workshop

As part of our recycling workshops this year, we’re starting with a participative workshop to create an alphabet book from books too damaged to be read. The final creation will be used to decorate the library.

Free, ON RESTA

L’événement Atelier Abécédaire à la Bibliothèque Veigné a été mis à jour le 2026-02-10 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme