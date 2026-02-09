Atelier Abeilles et apiculture Place Anne de Bretagne Locminé
Atelier Abeilles et apiculture Place Anne de Bretagne Locminé samedi 4 avril 2026.
Atelier Abeilles et apiculture
Place Anne de Bretagne Médiathèque Locminé Morbihan
2026-04-04
fin : 2026-04-04
2026-04-04
Qu'est-ce qu'une abeille, comment s'organise une colonie, comment travaille un apiculteur… Les enfants auront réponse à ces questions à travers les différents ateliers proposés autour du monde des abeilles. Animé par Maxence Cadet (L'abeille buissonnière).
14h-16h. Gratuit, sur inscription. Public jeunesse.
Place Anne de Bretagne Médiathèque Locminé 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 61 01 70
