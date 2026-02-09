Atelier Abeilles et apiculture Place Anne de Bretagne Locminé

Atelier Abeilles et apiculture

Place Anne de Bretagne Médiathèque Locminé Morbihan

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Qu’est-ce qu’une abeille, comment s’organise une colonie, comment travaille un apiculteur… Les enfants auront réponse à ces questions à travers les différents ateliers proposés autour du monde des abeilles. Animé par Maxence Cadet (L’abeille buissonnière).

14h-16h. Gratuit, sur inscription. Public jeunesse. .

56500 Morbihan Bretagne

