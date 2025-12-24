ATELIER ABONDANCE ET PROSPÉRITÉ, Salle Houat Pornichet

ATELIER ABONDANCE ET PROSPÉRITÉ

Salle Houat 2 avenue Gambetta Pornichet Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-11 09:15:00

fin : 2026-01-11 15:00:00

Date(s) :

2026-01-11

Transformer sa relation à l’argent et découvrir le millionnaire qui est en soi !

Journée animée par Sonia de Graine d’Optimisme et Sophie Saint-Blanquet de Voyage en toi

Qu’est-ce qui empêche d’être vraiment prospère ?

Comment attirer l’abondance à soi ?

Une journée pour explorer et transformer sa relation à l’argent.

Le programme

9h Accueil des participants

9h15 Comment attirer l’abondance à soi ?

10h à 13h Atelier sur la prospérité Qu’est-ce qui bloque la prospérité ? Apprendre à se poser les bonnes questions lorsque nous traversons des difficultés financières. Avec la méthode METC®, il est proposé de découvrir un outil puissant pour libérer les blocages et rétablir la circulation naturelle de l’énergie de prospérité dans sa vie.

14h Découvrir le millionnaire qui est en soi ! – Explorer sa relation à l’argent au travers de jeux de cohésion.

15h : Fin de la journée

Informations pratiques

Où ?

A la Salle Houat

Quand ?

Le 11 janvier

⏰ Horaires ?

De 9h15 à 15h

L’entrée est-elle payante ?

La prévente des tickets est à 75 € au lieu de 90 € jusqu’au 2 janvier.

️ Faut-il réserver ?

La réservation se fait par le lien suivant www.helloasso.com/associations/joie-et-sourire/evenements/decouvre-le-millionnaire-qui-est-toi. Places limitées. .

Salle Houat 2 avenue Gambetta Pornichet 44380 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 87 30 71 35 sonia@grainedoptimisme.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement ATELIER ABONDANCE ET PROSPÉRITÉ Pornichet a été mis à jour le 2025-12-24 par ADT44